Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала – начинается самое интересное
Сегодня, 3 сентября 2021, в Киеве состоялась жеребьевка 4 раунда Кубка Украины 2021/22. Онлайн-трансляция и все пары – на "Футбол 24".
Все пары 1/16 Кубка Украины 2021/22
Оболонь – Верес
ЛНЗ – Ингулец
Прикарпатье – Черноморец
ВПК-Агро – Днепр-1
Волынь – Мариуполь
Таврия – Александрия
Металлист – Десна
Альянс – Минай
Николаев – Рух
Горняк-Спорт – Львов
Эпицентр – Металлист 1925
Василий Вирастюк и Анатолий Демьяненко помогли в процедуре жребия сегодня. Сначала определили хозяев, а потом все пары.
Жеребьевка 1/16 Кубка Украины стартовала в 11:00 по киевскому времени. На этом этапе свой путь начнут 11 клубов УПЛ, которые присоединились к 7 командам Первой лиги и 4 – Второй. Базовый день отчетного этапа турнира – 22 сентября. В 1/8 финала к победителям 11 пар добавятся остальные участники Премьер-лиги, а именно еврокубковые представители: Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.
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Все участники четвертого раунда (1/16 финала) Кубка Украины
Премьер-лига
Десна (Чернигов)
Днепр-1 (Днепр)
Львов (Львов)
Александрия (Александрия)
Рух (Львов)
Мариуполь (Мариуполь)
Ингулец (Петрово)
Минай (Минай)
Верес (Ровно)
Черноморец (Одесса)
Металлист 1925 (Харьков)
Первая лига
Металлист (Харьков)
Оболонь (Киев)
Волынь (Луцк)
Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Альянс (Липовая Долина)
ВПК-Агро (Шевченковка)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Вторая лига
Николаев (Николаев)
ЛНЗ (Черкассы)
Эпицентр (Дунаевцы)
Таврия (Симферополь)