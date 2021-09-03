Сегодня, 3 сентября 2021, в Киеве состоялась жеребьевка 4 раунда Кубка Украины 2021/22. Онлайн-трансляция и все пары – на "Футбол 24".

Все пары 1/16 Кубка Украины 2021/22

Оболонь – Верес

ЛНЗ – Ингулец

Прикарпатье – Черноморец

ВПК-Агро – Днепр-1

Волынь – Мариуполь

Таврия – Александрия

Металлист – Десна

Альянс – Минай

Николаев – Рух

Горняк-Спорт – Львов

Эпицентр – Металлист 1925

Василий Вирастюк и Анатолий Демьяненко помогли в процедуре жребия сегодня. Сначала определили хозяев, а потом все пары.

Жеребьевка 1/16 Кубка Украины стартовала в 11:00 по киевскому времени. На этом этапе свой путь начнут 11 клубов УПЛ, которые присоединились к 7 командам Первой лиги и 4 – Второй. Базовый день отчетного этапа турнира – 22 сентября. В 1/8 финала к победителям 11 пар добавятся остальные участники Премьер-лиги, а именно еврокубковые представители: Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.

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Все участники четвертого раунда (1/16 финала) Кубка Украины

Премьер-лига

Десна (Чернигов)

Днепр-1 (Днепр)

Львов (Львов)

Александрия (Александрия)

Рух (Львов)

Мариуполь (Мариуполь)

Ингулец (Петрово)

Минай (Минай)

Верес (Ровно)

Черноморец (Одесса)

Металлист 1925 (Харьков)

Первая лига

Металлист (Харьков)

Оболонь (Киев)

Волынь (Луцк)

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Альянс (Липовая Долина)

ВПК-Агро (Шевченковка)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Вторая лига

Николаев (Николаев)

ЛНЗ (Черкассы)

Эпицентр (Дунаевцы)

Таврия (Симферополь)