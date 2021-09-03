ВПК-Агро запросив досвідчених гравців, які повинні виправити слабкий старт у сезоні.

Захисник Павло Пашаєв та хавбек Дмитро Льопа незабаром приєднаються до аутсайдера Першої ліги, стверджує Meta-ratings.

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Обидва гравці мають чималий досвід виступів на рівні УПЛ. 33-річний Пашаєв захищав кольори Дніпра, Кривбаса, Карпат, запорізького Металурга, Габали, кам'янської Сталі та Олександрії. Льопа на рік молодший, але також має серйозний послужний список – Дніпро, Кривбас, Карпати, запорізький Металург, Металіст, Академія Пушкаша і Осієк.

Додамо, що після 6 зіграних турів ВПК-Агро розташувався на 13-й сходинці, яка означає виліт у Другу лігу.

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