Льопа і Пашаєв близькі до підписання контрактів з аутсайдером Першої ліги
ВПК-Агро запросив досвідчених гравців, які повинні виправити слабкий старт у сезоні.
Захисник Павло Пашаєв та хавбек Дмитро Льопа незабаром приєднаються до аутсайдера Першої ліги, стверджує Meta-ratings.
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Обидва гравці мають чималий досвід виступів на рівні УПЛ. 33-річний Пашаєв захищав кольори Дніпра, Кривбаса, Карпат, запорізького Металурга, Габали, кам'янської Сталі та Олександрії. Льопа на рік молодший, але також має серйозний послужний список – Дніпро, Кривбас, Карпати, запорізький Металург, Металіст, Академія Пушкаша і Осієк.
Додамо, що після 6 зіграних турів ВПК-Агро розташувався на 13-й сходинці, яка означає виліт у Другу лігу.
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