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Леонов: Игроки Арсенала стараются, но есть "посторонние" силы, которые нам мешают

25 мая 23:15 26 Читати українською
Леонов: Игроки Арсенала стараются, но есть "посторонние" силы, которые нам мешают
Игорь Леонов / Фото АУФ

Игорь Леонов, возглавляющий Арсенал-Киев, считает, что его команда заслуживает лучших результатов.

31’ Андрей Богданов
 
31’ Андрей Богданов

Тренер прокомментировал поражение от черниговской Десны в 31-м туре УПЛ.

"Хорошая игра нашей команды. Первый тайм провалили, а на второй собрались. Сработали замены, опытные игроки наладили игру. Все 13 туров, когда я принял команду, мы боролись, поэтому и в заключительном туре мы будем бороться и сделаем все возможное для победы. Мы играли честно и будем играть честно. Десна – молодцы, спасибо за хорошую игру.

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После Полтавы я сказал, чтобы Ворскла так играла с командой, которая ниже нас. Я не верил в Полтаву, так и произошло. Было ощущение, что Черноморец победит их. Не знаю почему. Они всех обыгрывают, а дома уступают Черноморцу. То, что происходит, не красит наш футбол.

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Я благодарен своим ребятам. Жаль, что мы стараемся, боремся, вкладываем наши силы в каждый матч, а другие посторонние силы вмешиваются. Я не хочу говорить о судействе, но с Черноморцем ставить пенальти на 92-й минуте – это не преступление, а наказание", – сказал Леонов официальному сайту клуба.

После поражения от Десны киевляне вернулись на последнюю строчку УПЛ.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов Десна - Арсенал-Киев
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