Леонов: Гравці Арсенала стараються, але є "посторонні" сили, які нам заважають

Ігор Леонов, який очолює Арсенал-Київ, вважає, що його команда заслуговує на кращі результати.

Тренер прокоментував поразку від чернігівської Десни у 31-му турі УПЛ.

"Хороша гра нашої команди. Перший тайм провалили, а на другий зібралися. Спрацювали заміни, досвідчені гравці налагодили гру. Всі 13 турів, коли я прийняв команду, ми боролися, тому і в заключному турі ми будемо боротися і зробимо все можливе для перемоги. Ми грали чесно і будемо грати чесно. Десна – молодці, спасибі за хорошу гру.

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Після Полтави я сказав, щоб Ворскла так грала з командою, яка нижче нас. Я не вірив в Полтаву, так і сталося. Було відчуття, що Чорноморець переможе їх. Не знаю чому. Вони всіх обігрують, а вдома поступаються Чорноморцю. Те, що відбувається, не прикрашає наш футбол.

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Я вдячний своїм хлопцям. Шкода, що ми намагаємося, боремося, вкладаємо наші сили в кожен матч, а інші посторонні сили втручаються. Я не хочу говорити про суддівство, але з Чорноморцем ставити пенальті на 92-й хвилині – це не злочин, а покарання", – сказав Леонов офіційному сайту клубу.

Після поразки від Десни кияни повернулися на останню сходинку УПЛ.