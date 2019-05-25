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В церковь стоит сходить соперникам – видео эмоций Кополовца после выхода в Первую лигу

25 мая 22:10 161 Читати українською
В церковь стоит сходить соперникам – видео эмоций Кополовца после выхода в Первую лигу
Михаил Кополовец / Фото ФК Минай

Один из главных "шоуменов" украинского футбола Михаил Кополовец даже не думал сдерживаться после победы над Нивой.

Хавбек громко праздновал выход своей команды в Первую лигу.

Кополовец возглавил группу из игроков, персонала и болельщиков закарпатского клуба. Бывший хавбек Карпат кричал что есть мочи и обнимался с каждым, кто попадался на его пути.

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Напомним, Минай стал победителем в драматической развязке Второй лиги и смог вырвать повышение в классе.

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Видеоновости Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига
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