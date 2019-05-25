В церковь стоит сходить соперникам – видео эмоций Кополовца после выхода в Первую лигу

Один из главных "шоуменов" украинского футбола Михаил Кополовец даже не думал сдерживаться после победы над Нивой.

Хавбек громко праздновал выход своей команды в Первую лигу.

Кополовец возглавил группу из игроков, персонала и болельщиков закарпатского клуба. Бывший хавбек Карпат кричал что есть мочи и обнимался с каждым, кто попадался на его пути.

Триумф Миная и разочарование Черкащины-Академии – последний тур Второй лиги

Напомним, Минай стал победителем в драматической развязке Второй лиги и смог вырвать повышение в классе.