"Суркисы предлагали работу в Динамо? Нет, я ведь не хочу быть тренером. Административная должность? Там все места заняты. Агентом я точно не могу быть. У Динамо агенты только Луческу и Игорь Михайлович. Пошел бы в Динамо, если бы позвали? Не знаю. Пусть сначала сделают предложение, а потом будем обсуждать.

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Я бы пошел, если бы мне позволили говорить то, что я думаю, но не уверен, что на это согласится Игорь Михайлович. Когда Динамо плохо играет, об этом нужно говорить. Кем бы хотел работать? Лучше всего посидеть рядом с Луческу. Он работяга, ему сколько лет, а он пашет и пашет. За это нужно его уважать. Я не понимаю ультрас Динамо. Ну был он в Шахтере, но он иностранец. Надо оценивать результаты", – отметил Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, Виктор за время работы на телевидении неоднократно отрицательно высказывался как по поводу игры Динамо, так и решений Игоря Суркиса. Сейчас Леоненко выгнали из телеканалов Футбол из-за его слов в защиту российских спортсменов.

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