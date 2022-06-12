"Куда следует идти Ярмоленко? Туда, где будет играть в составе. Пусть идет и доказывает, что в Вест Хэме были не правы и там "чайники",что давали ему мало играть. Севилья? Ярмоленко технический и может проявить себя в Испании, там не надо особо отбирать.

Ярмоленко провел переговоры с представителями Бешикташа

У Коноплянки там не вышло? Правильно, потому что там требования совсем другие. Он же переходил туда как звезда, а оказалось, что таких звездочетов там воз и маленькая тележка.

Ярмоленко неправильно играл технически, возился с мячом, как и Коноплянка. Его брали в Боруссию и Вест Хэм как бомбардира, а я сразу сказал, что ему не нужно забивать, а надо отдавать много голевых передач. Во-вторых, там совсем другие требования, надо отбирать", – сказал Леоненко FanDay.

Напомним, Ярмоленко стал свободным агентом после ухода из Вест Хэма, которому отдал четыре года карьеры. Клуб и игрок не продлили контракт, поэтому 32-летний украинец будет искать новое место работы.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?