Леоненко выбрал двух тренеров для Шахтера – один определился с новым клубом
Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился мнением по поводу главного тренера Шахтера.
"Кто готов возглавить Шахтер, если клуб покинет Де Дзерби? Скрипник точно готов (разговор состоялся до назначения Скрипника наставником Ворсклы – прим.). Он любит атакующий футбол с контролем мяча. Я бы, например, попробовал Срну. Я уже давно об этом говорил Ринату Леонидовичу. Срна может перегореть, надо смотреть, как у него получится. А Скрипник свой и на него не нужно выбрасывать кучу денег.
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На первом месте у Шахтера стоит имидж, потому они постоянно работают такие дорогие тренеры. Хотя и с этим все не так хорошо, глядя на Фонсеку и Каштру. Шахтер просто выбросил в топку шесть лет. Да, они выигрывали чемпионаты и кубки в Украине, но президенту нужно не только это, а чтобы еще и футболистов можно было продать. А у них за это время никто не вырос", – поделился Леоненко в интервью Fanday.
Напомним, что в последнее время активно обсуждается возможный уход Де Дзерби из Шахтера из-за войны в Украине. Скрипник уже получил назначение на должность главного тренера Ворсклы.
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