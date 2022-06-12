"Кто готов возглавить Шахтер, если клуб покинет Де Дзерби? Скрипник точно готов (разговор состоялся до назначения Скрипника наставником Ворсклы – прим.). Он любит атакующий футбол с контролем мяча. Я бы, например, попробовал Срну. Я уже давно об этом говорил Ринату Леонидовичу. Срна может перегореть, надо смотреть, как у него получится. А Скрипник свой и на него не нужно выбрасывать кучу денег.

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На первом месте у Шахтера стоит имидж, потому они постоянно работают такие дорогие тренеры. Хотя и с этим все не так хорошо, глядя на Фонсеку и Каштру. Шахтер просто выбросил в топку шесть лет. Да, они выигрывали чемпионаты и кубки в Украине, но президенту нужно не только это, а чтобы еще и футболистов можно было продать. А у них за это время никто не вырос", – поделился Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается возможный уход Де Дзерби из Шахтера из-за войны в Украине. Скрипник уже получил назначение на должность главного тренера Ворсклы.

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