"Йовичевич – не кандидат №1 на должность главного тренера Шахтера. Я понимаю, что они дружат со Срной, но... Конечно, ничего исключать нельзя, но на сегодняшний день Игор является главным тренером СК Днепр-1. Я знаю, что у него много предложений из Европы и Ближнего Востока, причем более выгодные в финансовом плане.

Шахтер вынужден отпускать звезд за бесценок: "Когда мы его подписывали, то думали, что продадим за 40 миллионов"

Но пока он не узнает, что произойдет с чемпионатом Украины, Йовичевич всем отказывает. И даже не идет на переговоры. О деньгах речь не идет. Он ждет команду, чтобы стартовать в чемпионате и Лиге конференций.

По поводу Шахтера... На меня обидится сейчас Дарио Срна, но я думаю, что главным претендентом на должность главного тренера горняков, если уйдет Де Дзерби, будет именно он. Почему-то у меня такое убеждение. Будет ли это правильно? Наверное", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, уже долгое время продолжаются разговоры о возможном уходе Роберто Де Дзерби из Шахтера и уже называют потенциальные замены, среди которых – Игорь Йовичевич и Дарио Срна.

Россия напала на Украину: Шевченко готовится к матчу легенд, Зинченко и Мудрик на трансферной развилке (LIVE)