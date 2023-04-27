"Холанд цепляется, отдает де Брюйне. Куда бежит де Брюйне? В сторону, где должен находиться, как все считают, лучший в мире левый защитник. Он же убегает туда, почему там не было Зинченко? В итоге гол, ладно. Не буду все моменты называть, их было 5. Еще назову 2, где участвовал Зинченко. Помните, Холанд обвел, пробил, Ремсдейл спас.

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Зинченко там опять где-то бежал. В общем, занят. Или там пробка была, автобус ждал или такси. Где-то он застрял, его не было, человек уже ударил – он только подбежал. Да и самое главное. Помните, я говорил, как играет головой блондин? Помните, как он сыграл головой – хорошо Силва не упал, он же его в штрафной держал, отпустил только, когда тот бил, снова спас голкипер. Рэмсдейлу, как по мне, надо памятник ставить.

У Манчестер Сити есть два игрока, которые разрывают Арсенал. Ну, и где левый защитник? Три гола забили, и еще два могли из-под него забить. Где он бегал? Там Холдинг боролся с Холандом, ну Холдинг защитник, а наш защитник почему-то оказался где-то впереди, атаку начинал, как некоторые считают. Он же и атаки не начинает, еще и себе привозит. Холанд все же свой гол забил. И что интересно – наш лучший защитник мира пошел открываться. Аут вбросил, побежал открываться. Оказывается, лучшему защитнику мира еще и подкаты надо научиться делать.

Так я чего вцепился. Конечно, трудно людям, которые понимают футбол, найти его ошибки, потому что команда всегда держит мяч. Конечно, трудно заметить, там и пешком можно, пробежаться, ускориться, постоянный контроль мяча. Он так везде играет. Думаете, Зинченко так плохо сыграл против такой команды? Саша всегда так играет. Там не добежал, там не успел. В результате получается – где он?" – отметил Леоненко в собственном Telegram-канале.

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