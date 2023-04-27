Лондонский Арсенал, который до сих пор остается лидером турнирной таблицы, в центральном матче второй половины сезона провел провальный поединок против прямого конкурента за чемпионство – Манчестер Сити (1:4).

Арсенал почти без шансов проиграл Манчестер Сити в ключевом поединке за чемпионство АПЛ. Дубль де Брюйне и голы Холанда и Стоунза фактически разбили мечты Артеты и его подопечных на трофей – Ман Сити отстает на 2 пункта и имеет 2 игры в запасе.

Отметим и далеко не лучшее выступление Александра Зинченко, который проигрывал дуэли сопернику, в частности, экс-партнеру Кайлу Уокеру. Украинец не был ярок и в атаке – немалая заслуга стратегии Пепа Гвардиолы. Подробнее о центральном поединке 33-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".