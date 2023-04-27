"Холанд чіпляється, віддає де Брюйне. Куди біжить де Брюйне? У бік, де має перебувати, як усі вважають, найкращий у світі лівий захисник. Він же тікає туди, чому там не було Зінченка? У результаті гол, гаразд. Не буду всі моменти називати, їх було 5. Ще назву 2, де брав участь Зінченко. Пам’ятаєте, Холанд обвів, пробив, Ремсдейл урятував.

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Зінченко там знову десь біг. Загалом, зайнятий. Або там затор був, автобус чекав чи таксі. Десь він застряг, його не було, людина вже вдарила – він тільки підбіг. Та й найголовніше. Пам’ятаєте, я казав, як грає головою блондин? Пам’ятаєте, як він зіграв головою – добре Сілва не впав, він же його у штрафному майданчику тримав, відпустив тільки, коли той бив, знову врятував голкіпер. Ремсдейлу, як на мене, треба пам’ятник ставити.

У Манчестер Сіті є два гравці, які розривають Арсенал. Ну, і де лівий захисник? Три голи забили, і ще два могли з-під нього забити. Де він бігав? Там Холдінг боровся з Холандом, ну Холдінг захисник, а наш захисник чомусь опинився десь попереду, атаку починав, як дехто вважає. Він же й атаки не починає, ще й собі привозить. Холанд все ж таки свій гол забив. І що цікаво – наш найкращий захисник світу пішов відкриватися. Аут вкинув, побіг відкриватися. Виявляється, найкращому захиснику світу ще й підкатики треба навчитися робити.

То я чого вчепився. Звичайно, важко людям, які розуміють футбол, знайти його помилки, бо команда завжди тримає м'яч. Звичайно, важко помітити, там і пішки можна, пробігтися, прискоритися, постійний контроль м'яча. Він так скрізь грає. Думаєте, Зінченко так погано зіграв проти такої команди? Саша завжди так грає. Там не добіг, там не встиг. У результаті виходить – де він?" – зазначив Леоненко у власному Telegram-каналі.

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