Леоненко раскритиковал игру Соля: Его невозможно будет отдать в аренду

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал игру "бело-синих" в матче против Александрии, а также скептически оценил уровень испанского форварда Франа Соля.

Напомним, Динамо минимально обыграло Александрию в матче 11-го тура УПЛ благодаря голу Виталия Миколенко. После первого круга чемпионата киевляне отстают от Шахтера на 10 очков.

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"Считаю, что Динамо в этом матче играло вдевятером. Кого не хватало? Того, кого нельзя будет отдать даже в аренду, – Франа Соля. Сейчас у Динамо была первая серьезная игра, но такое впечатление, что люди только собрались. Слишком много недопонимания",– сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Соль перешел в Динамо в начале 2019 года, но из-за травм не сумел стать основным нападающим команды. Испанец забил лишь 2 гола в официальных матчах (оба – еще в сезоне 2018/19).

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