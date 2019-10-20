toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Леоненко раскритиковал игру Соля: Его невозможно будет отдать в аренду

20 октября 23:37 60 Читати українською
Леоненко раскритиковал игру Соля: Его невозможно будет отдать в аренду
Фран Соль в матче Динамо – Александрия

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал игру "бело-синих" в матче против Александрии, а также скептически оценил уровень испанского форварда Франа Соля.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

Напомним, Динамо минимально обыграло Александрию в матче 11-го тура УПЛ благодаря голу Виталия Миколенко. После первого круга чемпионата киевляне отстают от Шахтера на 10 очков.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

"Считаю, что Динамо в этом матче играло вдевятером. Кого не хватало? Того, кого нельзя будет отдать даже в аренду, – Франа Соля. Сейчас у Динамо была первая серьезная игра, но такое впечатление, что люди только собрались. Слишком много недопонимания",– сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Соль перешел в Динамо в начале 2019 года, но из-за травм не сумел стать основным нападающим команды. Испанец забил лишь 2 гола в официальных матчах (оба – еще в сезоне 2018/19).

Динамо – Александрия: гол с заявкой на топ-чемпионат, продление серий, новые травмы и старая проблема киевлян

blog_ava
Динамо – Александрия: гол с заявкой на топ-чемпионат, продление серий, новые травмы и старая проблема киевлян
20 октября
682
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль Динамо Киев - Александрия Виктор Леоненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
9
мин
Брешия
21:45
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук