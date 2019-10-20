Леоненко розкритикував гру Соля: Його нереально буде віддати в оренду

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував гру "біло-синіх" в матчі проти Олександрії, а також скептично оцінив рівень іспанського форварда Франа Соля.

Нагадаємо, Динамо мінімально обіграло Олександрію в матчі 11-го туру УПЛ завдяки голу Віталія Миколенка. Після першого кола чемпіонату кияни відстають від Шахтаря на 10 очок.

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"Вважаю, що Динамо в цьому матчі грало вдев'ятьох. Кого бракувало? Того, кого не можна буде віддати навіть в оренду, – Франа Соля. Зараз в Динамо була перша серйозна гра, але таке враження, що люди тільки зібралися. Занадто багато непорозумінь", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, Соль перейшов у Динамо на початку 2019 року, але через травми не зумів стати основним нападником команди. Іспанець забив лише 2 голи в офіційних матчах (обидва – ще в сезоні 2018/19).

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