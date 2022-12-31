"Я считаю, что меня создал именно Газзаев. Я благодарен ему, ведь когда я убежал из Динамо Москва, меня все проклинали и он больше других. Ведь от него ушел человек, которому он много дал. Я потому и не стесняюсь признать, что именно он меня сделал футболистом.

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Я быстро пришел в Динамо Москва и быстро ушел. Если бы я там остался – поехал бы в Италию. Это что касается денег. А то, что я приехал в киевское Динамо, свидетельствует о том, что я с детства мечтал играть за этот клуб.

Все, что у Газзаева было, я в себя вобрал – кроме опыта как игрок, еще и тренерский. Кто-то ведь писал конспекты по Лобановскому – а в начале 90-х все это делали, не понимая, что есть требования, а есть возможности. Ведь если у тебя футболист не может, никакой Лобановский не спасет. А я учился у Газзаева", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, Леоненко работал под руководством Газзаева в Динамо Москва с 1992 по 1993 годы.

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