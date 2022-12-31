"Я вважаю, що мене створив саме Газзаєв. Я вдячний йому, адже коли я втік з Динамо Москва, мене всі проклинали і він більше за інших. Адже від нього пішла людина, якій він багато дав. Я тому і не соромлюсь визнати, що саме він мене зробив футболістом.

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Я швидко прийшов в Динамо Москва і швидко пішов. Якби я там залишився – то поїхав би в Італію. Це що стосується грошей. А те, що я приїхав в київське Динамо свідчить, що я з дитинства мріяв грати за цей клуб.

Все, що у Газзаєва було, я в себе увібрав – окрім гравецького досвіду, ще й тренерський. Адже хтось писав конспекти за Лобановським – а на початку 90-х всі це робили, не розуміючи, що є вимоги, а є можливості. Адже якщо у тебе футболіст не може, то ніякий Лобановський не врятує. А я вчився у Газзаєва", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Леоненко працював під керівнитцвом Газзаєва в Динамо Москва з 1992 по 1993 роки.

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