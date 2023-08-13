"Мне самому интересно. Вот сейчас и увидим, какой Ребров профессионал. Я бы Ярмоленко уже давно освободил бы от сборной, да он и сам должен догадаться. Но похоже, что он не может догадаться, потому что занят рекордами. Тогда получается, что Ребров будет тянуть Ярмоленко в состав. Вот вам и весь профессионализм.

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Я бы, конечно, Цыганкова поставил. Он в последних матчах был лучше и не из-за того, что отдал голевой пас Довбику, а поскольку Ярмоленко действительно пора уходить из сборной. Некоторые футболисты не понимают, что уже пора заканчивать. Надо им помучить себя и всех. Когда футболист умный, то он уходит и оставляет место молодым, но это все рекорды", – написал Леоненко в своем Telegram-каналы.

Напомним, Довбик феерически дебютировал в составе Жироны. Украинец отличился в воротах Реал Сосьедада после выхода на замену в матче первого тура Ла Лиги – ассистировал Довбику Виктор Цыганков.

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