"Мені самому цікаво. Ось зараз і побачимо, який Ребров професіонал. Я б Ярмоленка вже б давно звільнив від збірної, та він і сам повинен здогадатися. Але схоже, що він не може здогадатися, бо зайнятий рекордами. Тоді виходить, що Ребров тягнутиме Ярмоленка у склад. Ось вам і весь професіоналізм.

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Я б, звісно, Циганкова поставив. Він в останніх матчах був кращим і не через те, що віддав гольовий пас Довбику, а оскільки Ярмоленку дійсно час йти зі збірної.Деякі футболісти не розуміють, що вже пора закінчувати. Треба їм помучити й себе,і всіх. Коли футболіст розумний, то він йде і залишає місце молодим, але це все рекорди", – написав Леоненко в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Довбик феєрично дебютував у складі Жирони. Українець відзначився у воротах Реал Сосьєдада після виходу на заміну в матчі першого туру Ла Ліги – асистував Довбику Віктор Циганков.

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