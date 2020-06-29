Леоненко назвал тренера, который нужен Динамо – конкурентов у Шахтера не будет и в следующем году

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко предложил кандидатуру будущего тренера для киевлян.

"Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо. Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны Шахтеру.

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Что касается Шахтера, то я уверен, что он снова будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – заявил Леоненко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Динамо сейчас занимает второе место УПЛ, а главным преследователем киевлян является Заря, которую возглавляет именно Виктор Скрипник.

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