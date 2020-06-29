Леоненко назвав тренера, який потрібен Динамо – конкурентів у Шахтаря не буде й наступного року

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко запропонував кандидатуру майбутнього тренера для киян.

"Я хочу, щоб Скрипник тренував Динамо. Просто людина показує, що він тренер. Його не варто порівнювати з Вернидубом. Скрипник зібрав боєздатну команду, а у Вернидуба були футболісти хороші, які не потрібні Шахтарю.

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Що стосується Шахтаря, то я впевнений, що він знову буде першим. Кажу за рік. Не хотілося б, щоб відрив складав 16 очок. Так скоро люди перестануть футбол дивитися", – заявив Леоненко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Динамо наразі посідає другу сходинку УПЛ, а головним переслідувачем киян є Зоря, яку очолює саме Віктор Скрипник.

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