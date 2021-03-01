Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко не верит в выход киевлян в 1/4 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с Вильярреалом.

"Если смотреть по игре, то Динамо точно не пройдет Вильярреал. Я команду в действии не видел, но интересно проверить чуйку.

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С такой игрой Динамо их не пройдет. А если все будет так, как с Брюгге, то так любая команда может пройти", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий Футбол".

Заметим, первое противостояние между украинской и испанской командами запланировано на 11 марта в Киеве, ответный матч состоится ровно через неделю.

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