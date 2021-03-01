Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко не вірить у вихід киян в 1/4 фіналу Ліги Європи за підсумками двоматчевого протистояння з Вільяреалом.

"Якщо дивитися по грі, то Динамо точно не пройде Вільяреал. Я команду в дії не бачив, але цікаво перевірити чуття.

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З такою грою Динамо їх не пройде. А якщо все буде так, як з Брюгге, то так будь-яка команда може пройти", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий Футбол".

Зауважимо, перше протистояння між українською та іспанською командами заплановане на 11 березня у Києві, матч-відповідь відбудеться рівно через тиждень.

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