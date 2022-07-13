"Кто-то там посчитал, что Ярмоленко за 4 года сыграл 70 матчей (за Вест Хэм – прим.). Зачем сидеть в запасе? Я бы сразу пошел в команду ниже классом, но играл бы в составе.

Я понимаю, почему у Ярмоленко не получилось в Вест Хэме. Я говорил ему, что он играет неправильно. Во-первых, требования другие. У него получается в сборной, потому что он чувствует поддержку, а там какая поддержка? Там сопли не вытирают.

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Вспомни, как он играл – любил потягать мяч, под себя, на себя, поперек… Самое главное, его приглашали как бомбардира, а я говорил, что ты на такой позиции, что тебе лучше отдавать передачи голевые. Вот так и выходит, что мы идем туда как бомбардиры, а на самом деле ими не являемся. Ну, ладно, в сборной он забивает, а в клубе что? Вообще не играет. Вот потому и не получилось. Я не критикую, просто говорю, что давно бы уже убежал.

Лунин? Ты же понимаешь, как Лунин выиграл Лигу чемпионов. Он не выиграл ее, потому что сидел в запасе. Ты выиграл Лигу чемпионов, только тренируясь. Его отец тоже согласен со мной. Это раньше Шахтер привозил Кубок УЕФА, ставил и все фотографировались. Зачем? Если ты его не выиграл. Ну, дети маленькие – да, но взрослые... Ненормально, я считаю.

Зинченко то играет, то не играет. Стабильности нет. Потому и говорю, лучше надо куда-то идти, тем более, его там покупают. Есть Арсенал, если тренер не шутил, что ему дадут такие полномочия на поле. Лондон – еще лучше, чем Манчестер. Почему не уходить? Сколько уже сидит?" – рассказал Леоненко в интервью Sportarena.

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