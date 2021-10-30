"Ми не контактували ще з жодним гравцем. Немає нічого між ПСЖ та Франком Кессьє чи Тео Ернандесом", – коротко резюмував Леонардо.

ПСЖ переманює Тео Ернандеса – зірковий захисник намагається "вибити" собі кращі умови в Мілані

Івуарійський хавбек провів в поточному сезоні у футболці "россонері" 9 поєдинків і забив один м'яч. Його контракт з Міланом розрахований до літа 2022-го.

Французький оборонець відіграв 10 матчів (гол та три асисти). Його угода чинна до 2024 року.

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