Леонардо спростував перемовини ПСЖ з двома лідерами Мілана
17:07 - Читать на русском
Спортивний директор парижан Леонардо заперечив факт переговорів з усіма потенційними новачками.
"Ми не контактували ще з жодним гравцем. Немає нічого між ПСЖ та Франком Кессьє чи Тео Ернандесом", – коротко резюмував Леонардо.
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Івуарійський хавбек провів в поточному сезоні у футболці "россонері" 9 поєдинків і забив один м'яч. Його контракт з Міланом розрахований до літа 2022-го.
Французький оборонець відіграв 10 матчів (гол та три асисти). Його угода чинна до 2024 року.
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