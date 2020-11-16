"Это непросто, конечно. Но я очень хорошо знаю, с кем имею дело, я это довольно хорошо могу оценить.

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В конце концов, передо мной лучший вратарь планеты. Я думаю, что Нойер – лучший голкипер последних 30-40 лет. Я не схожу с ума и стараюсь смотреть на ситуацию с позитивом", – цитирует Лено Goal.

Напомним, что Мануэль Нойер выступает на самом высоком уровне начиная с сезона 2006/07. В его персональной коллекции призов, в частности, 4 титула лучшего вратаря мира по версии IFFHS и 5 наград лучшему голкиперу УЕФА.

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