Ману повторил вратарский рекорд Зеппа Майера по количеству сыгранных поединков в свитере Бундестим – по 95.

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Майер выступал за сборную Германии с 1966 по 1979 годы и 44 раза сохранял свои ворота "сухими". Нойер дебютировал за главную команду страны в 2009 году и 40 раз не позволял соперникам забить.

Добавим, что общим рекордсменом сборной Германии остается Лотар Маттеус с феноменальными 150 поединками. Десятку замыкает Томас Хесслер (101).

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