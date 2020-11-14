Нойер благодаря матчу против Украины повторил рекорд легендарного Майера
22:09 - Читати українською
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в матче Лиги наций против Украины достиг невероятной отметки.
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тимо Вернер
64’ Тимо Вернер
Ману повторил вратарский рекорд Зеппа Майера по количеству сыгранных поединков в свитере Бундестим – по 95.
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Майер выступал за сборную Германии с 1966 по 1979 годы и 44 раза сохранял свои ворота "сухими". Нойер дебютировал за главную команду страны в 2009 году и 40 раз не позволял соперникам забить.
Добавим, что общим рекордсменом сборной Германии остается Лотар Маттеус с феноменальными 150 поединками. Десятку замыкает Томас Хесслер (101).
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