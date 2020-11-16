"Це непросто, звісно. Але я дуже добре знаю, з ким маю справу, я це доволі добре можу оцінити.

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Зрештою, переді мною найкращий воротар планети. Я думаю, що Нойєр – найкращий голкіпер останніх 30-40 років. Я не божеволію і намагаюся дивитися на ситуацію з позитивом", – цитує Лєно Goal.

Нагадаємо, що Мануель Нойєр виступає на найвищому рівні від сезону 2006/07. У його персональній колекції призів, зокрема, 4 титули найкращого воротаря світу за версією IFFHS і 5 нагород найкращому голкіперу УЄФА.

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