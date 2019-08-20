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Леко: Михайличенко – хладнокровный и ответственный тренер, у него все получится в Динамо

15:44 75 Читати українською
Леко: Михайличенко – хладнокровный и ответственный тренер, у него все получится в Динамо
Йерко Леко / FC Dynamo Nation

Бывший игрок Динамо Йерко Леко прокомментировал назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера киевлян.

"Михайличенко был очень серьезным и мало говорил со своими подопечными. Тогда я впервые столкнулся с таким типом тренера. Он серьезный, хладнокровный и ответственный. Я ни разу не видел, чтобы Михайличенко отвлекался на тренировке или улыбался на ней.

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Для меня это тоже было непонятно, но с возрастом я понял, что это очень хорошее качество. Сейчас я увлекаюсь психологией футбола и понял, что Михайличенко пытался нам донести, что мы на работе и не должны отвлекаться ни на что постороннее. После игры или после тренировки – да, он улыбается, шутит, общается, но на работе – никогда.

Михайличенко любит футбол и постоянно находился в нем. Как я уже говорил, он профессионально относился к своей работе. И если он все эти годы, после ухода из сборной Украины, так же профессионально относился к футболу, как раньше, то у него все получится", – рассказал Леко в комментарии FC Dynamo Nation.

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Динамо Киев Динамо Киев Єрко Леко Єрко Леко Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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