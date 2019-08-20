Леко: Михайличенко – холоднокровний та відповідальний тренер, в нього все вийде в Динамо

Колишній гравець Динамо Єрко Леко прокоментував призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера киян.

"Михайличенко був дуже серйозним і мало говорив зі своїми підопічними. Тоді я вперше зіткнувся з таким типом тренера. Він серйозний, холоднокровний і відповідальний. Я жодного разу не бачив, щоб Михайличенко відволікався на тренуванні або посміхався на ньому.

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Для мене це теж було незрозумілим, але з віком я зрозумів, що це дуже гарна якість. Зараз я захоплююся психологією футболу і зрозумів, що Михайличенко намагався нам донести, що ми на роботі і не повинні відволікатися ні на що стороннє. Після гри або після тренування – так, він посміхається, жартує, спілкується, але під час роботи – ніколи.

Михайличенко любить футбол і постійно перебував в ньому. Як я вже говорив, він професійно ставився до своєї роботи. І якщо він всі ці роки, після відходу зі збірної України, так само професіонально ставився до футболу, як раніше, то у нього все вийде", – розповів Леко в коментарі FC Dynamo Nation.

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