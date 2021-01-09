До сегодняшнего дня в топ-чемпионатах Европы было лишь две команды, которые в нынешнем сезоне не выиграли ни одного поединка. После победы гельзенкирхенцев главным неудачником остался английский Шеффилд Юнайтед.

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Кристиан Гросс провел лишь второй матч во главе Шальке, а уже сумел сделать, казалось, невероятное. Команда наконец-то прервала свою длиннющую серию без побед в Бундеслиге, которая уже насчитывала 30 матчей. Сегодня "Кнаппен" могли повторить абсолютный антирекорд чемпионата, который установила Тасмания еще в сезоне-1965/66. Берлинцы тогда не выигрывали 31 матч подряд.

Главным героем, который спас свою команду от исторического позора, можно считать Мэтью Хоппе. Американец оформил хет-трик. Однако не стоит унижать заслуги Амина Харита. Марокканец трижды ассистировал Хоппе, а под конец встречи забил сам.

Как следствие, сокрушительная победа Шальке принесла гельзенкирхенцам три очка и позволила покинуть последнее место в турнирной таблице. Хоффенхайм с 15-ю зачетными пунктами расположился на 14-й строчке.