Шахтер в своем втором благотворительном матче сыграет с Лехией из Гданьска. Онлайн-трансляцию матча и стартовые составы команд смотрите на "Футбол 24".

Европейское турне "горняков" стартовало в Греции, где команда Роберто Де Дзерби минимально уступила Олимпиакосу. Перед вторым матчем Шахтер усилился – Ярослав Ракицкий сразу же после возвращения оказался в стартовом составе. Также в запасе есть Андрей Пятов, который в последнее время находился в расположении Металлиста.

Динамо выиграло второй матч ради мирной Украины – Беседин и Буяльский устроили шоу еще и на поле именитого гранда

Шахтер: Трубин – Стасюк, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Бондаренко, Степаненко – Топалов, Мишнев, Мудрик – Борячук

Запасные: Шевченко, Пятов, Пузанков, Булеза, Драмбаев, Капинус, Фарина, Удод, Кеда, Шостак, Сигеев, Крыськив, Чех

Россия напала на Украину: звездные наставники позорят оккупантов, у Динамо проблемы с фанатами