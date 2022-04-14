Лехія – Шахтар: стартові склади та онлайн-відеотрансляція благодійного матчу – Ракицький дебютує
Шахтар у своєму другому благодійному матчі зіграє з Лехією із Гданська. Онлайн-трансляцію матчу та стартові склади команд дивіться на "Футбол 24".
Європейське турне "гірників" стартувало в Греції, де команда Роберто Де Дзербі мінімально поступилася Оліммпіакосу. Перед другим матчем Шахтар підсилився – Ярослав Ракицький відразу після повернення опинився у стартовому складі. Також у запасі є Андрій Пятов, який останнім часом перебував у розташуванні Металіста.
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Шахтар: Трубін – Стасюк, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Бондаренко, Степаненко – Топалов, Мишньов, Мудрик – Борячук
Запасні: Шевченко, Пятов, Пузанков, Булеза, Драмбаєв, Капінус, Фарина, Удод, Кеда, Шостак, Сігеєв, Криськів, Чех
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