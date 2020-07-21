Лех вернул Бутко в Шахтер

Польский клуб на своем официальном сайте объявил о возвращении защитника в Шахтер.

Бутко может окончательно покинуть Шахтер – у защитника есть предложения из европейских чемпионатов

Бутко присоединился к Леху в феврале на правах аренды. Украинец успел провести 12 матчей во всех турнирах, отличился одним ассистом. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы "железнодорожники" выкупили защитника. Контракт Бутко с Шахтером действующий еще год, однако велика вероятность, что он продолжит карьеру в другом европейском клубе.

Напомним, в составе Леха остался еще один украинец – Владимир Костевич. Команда заняла второе место в чемпионате Польши и получила право на квалификацию Лиги Европы.

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