Бутко может окончательно покинуть Шахтер – у защитника есть предложения из европейских чемпионатов

Защитник Леха Богдан Бутко, права на которого принадлежат Шахтеру, озвучил варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах.

"Все знают мои игровые качества. Также всем известно, которого я уровня игрок. Если получится, что я не буду в Шахтере, значит, жизнь такая. Время покажет.

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Я хочу играть на высоком уровне, и если мне предоставят такой шанс, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться. Было бы неплохо попробовать поехать в хороший европейский чемпионат.

Варианты есть. Выходил на меня Кипр. Хороший чемпионат, но я не считаю, что он сильнее Польши или Украины. Также есть пару вариантов из Польши", – поделился Бутко в интервью телеканалу Футбол.

К слову, Бутко проводит вторую часть сезона 2019/20 в составе Леха, отыграв 12 матчей и отметившись ассистом.

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