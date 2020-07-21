Лех повернув Бутка в Шахтар

Польский клуб на своєму офіційному сайті оголосив про повернення оборонця в Шахтар.

Бутко може остаточно покинути Шахтар – захисник має пропозиції з європейських чемпіонатів

Бутко приєднався до Леха у лютому на правах оренди. Українець встиг провести 12 матчів у всіх турнірах, відзначився одним асистом. Втім, цього виявилося недостатньо, щоб "залізничники" викупили захисника. Контракт Бутка з Шахтарем чинний ще рік, однак є велика імовірність, що він продовжить кар'єру в іншому європейському клубі.

Нагадаємо, у складі Леха залишився ще один українець – Володимир Костевич. Команда посіла друге місце в чемпіонаті Польщі і отримала право на кваліфікацію Ліги Європи.

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