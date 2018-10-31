Лех Костевич неожиданно вылетел из Кубка Польши – у игроков был серьезный разговор с болельщиками

Лех из Познани, за который выступает украинский защитник Владимир Костевич, потерпел болезненное поражение в национальном кубке. Пришлось отвечать перед фанами.

Лех вылетел из Кубка Польши на стадии 1/16 финала, уступив представителю низшего дивизиона Ракуву. Команда Костевича проиграла минимально – 1:0. Соперник забил два гола, но один из них арбитр отменил из-за фола против украинского защитника, который сыграл в составе познанцев весь матч.

Лунин дебютировал в Леганесе с ничьей и двух пропущенных мячей

Костевич пытался догнать игрока Ракува, а тот, отмахнувшись, ударил Владимира по лицу и разогнал результативную атаку. Судьи понадобился VAR, чтобы зафиксировать фол и отменить взятие ворот.

Chyba 1 ligowcem jak już Marciniak dalej swoje ,pod ciepłym płaszczykiem pzpn Wcześniej ,ratowanie Tralki , wiele razy ,teraz ,to Jak on wrócił do tego ,hak on , to wypatrzył #RAKLPO @PZPNPuchar pic.twitter.com/ew0q9nUMvO — ,Antek’ Warszawski (@1985warszawa) 30 жовтня 2018 р.

Лех это не спасло, а игрокам после финального свистка пришлось оправдываться перед своими болельщиками. Они провели долгий разговор, а потом отдали фанатам свои футболки.

Лех Костевича ганебно вилетів з Кубка Польщі pic.twitter.com/3aTuhERwiY — Футбол 24 (@football24tv) 30 жовтня 2018 р.

Болельщики очень разочарованы игрой команды и выражают недовольство в соцсетях. По их мнению, футболисты не относятся должным образом к своим обязанностям, такие выступления – позор и издевательство над клубом.

Лех сейчас действительно переживает трудный период. После вылета из еврокубков в последних 9 матчах Екстраклясы "железнодорожники" добыли лишь 2 победы. Бронзовый призер прошлого чемпионата находится на 6 месте в турнирной таблице, набрав 20 баллов из 39 возможных. Польские журналисты говорят, что 50% набранных очков – это не уровень Леха, команда должна выступать лучше. Правда, лидер первенства имеет в активе всего лишь 25 пунктов.

В этот уик-энд Лех разгромно уступил Погони в чемпионате, а сегодня сенсационно вылетел из Кубка Польши. Главный тренер Иван Джурджевич признает провал: "Уже после матча против Погони нам было стыдно перед фанатами, а теперь у меня просто нет слов".

Владимир Костевич в конце сентября восстановился после травмы и с тех пор провел все 7 матчей Леха без замен.

Наші за кордоном: Маліновський на висоті, Костевич повертається, Селін нагадує про себе