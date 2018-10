Лех Костевич неожиданно вылетел из Кубка Польши – у игроков был серьезный разговор с болельщиками

Chyba 1 ligowcem jak już Marciniak dalej swoje ,pod ciepłym płaszczykiem pzpn Wcześniej ,ratowanie Tralki , wiele razy ,teraz ,to Jak on wrócił do tego ,hak on , to wypatrzył #RAKLPO @PZPNPuchar pic.twitter.com/ew0q9nUMvO