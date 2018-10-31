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Лех Костевича несподівано вилетів з Кубка Польщі – гравці мали серйозну розмову з вболівальниками

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Лех Костевича несподівано вилетів з Кубка Польщі – гравці мали серйозну розмову з вболівальниками
Володимир Костевич / Lech

Лех з Познані, за який виступає український захисник Володимир Костевич, зазнав болючої поразки в національному кубку. Довелося відповідати перед фанами.

Лех вилетів з Кубка Польщі на стадії 1/16 фіналу, поступившись представнику нижчого дивізіону Ракуву. Команда Костевича програла мінімально – 1:0. Суперник забив два голи, але один з них арбітр скасував через фол проти українського захисника, який відіграв у складі познанців увесь матч.

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Костевич намагався наздогнати гравця Ракува, а той, відмахнувшись, вдарив Володимира по обличчю і розігнав результативну атаку. Судді знадобився VAR, щоб зафіксувати фол і скасувати взяття воріт.

Лех це не врятувало, а гравцям після фінального свистка довелося виправдовуватися перед власними вболівальниками. Вони провели довгу розмову, а потім віддали фанам свої футболки.

Вболівальники дуже розчаровані грою команди і висловлюють незадоволення у соцмережах. На їхню думку, футболісти не ставляться належним чином до своїх обов'язків, такі виступи – ганьба та знущання над клубом.

Лех зараз дійсно переживає важкий період. Після вильоту з єврокубків в останніх 9 матчах Екстракляси "залізничники" здобули лише 2 перемоги. Бронзовий призер минулого чемпіонату перебуває на 6 місці в турнірній таблиці, набравши 20 балів з 39 можливих. Польські журналісти кажуть, що 50% набраних очок – це не рівень Леха, команда повинна виступати краще. Щоправда, лідер першості має в активі всього лиш 25 пунктів.

Цього вікенду Лех розгромно поступився Погоні в чемпіонаті, а сьогодні сенсаційно вилетів з Кубка Польщі. Головний тренер Іван Джурджевіч визнає провал: "Вже після матчу проти Погоні нам було соромно перед фанатами, а тепер в мене просто немає слів".

Володимир Костевич наприкінці вересня відновився після травми і відтоді провів усі 7 матчів Леха без замін.

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Головне Світ Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Польща
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