Лунин дебютировал в Леганесе с ничьей и двух пропущенных мячей

Леганес с Андреем Луниным в составе сыграл вничью в матче 1/16 Кубка Испании против Райо Вальекано (2:2).

Леганес в рамках 1/16 финала Кубка Испании дома принимал Райо Вальекано. В стартовом составе впервые появился украинский голкипер Андрей Лунин.

Леганес – Райо Вальекано – 2:2 – видео голов и обзор матча

Первый тайм выдался не самым лучшим для арендованного у Реала вратаря. В течение двух атак Райо в сетку ворот Леганеса залетело 2 гола. На 31-й минуте хозяева усилиями Эн-Несири отыграли 1 мяч.

Во втором тайме на 72-й минуте Эн-Несири оформил дубль. Леганес стремился дожать соперника, но матч в итоге закончился результативной ничьей.

Ответный матч на Эстадио Вальекас состоится 5 декабря.

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Кубок Испании, 1/16 финала

Леганес – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Эн-Несири, 31, 72 – Гарсия, 15, Алегрия, 21