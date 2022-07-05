Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом по поводу мощного усиления луганского клуба.

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"Из Мариуполя придет Мишнев. Также будет Батагов. Скорее всего, из Динамо приедут два молодых игрока – Михайленко и Бражко. Также есть разговоры о том, что может приедет Назарий Русин", – рассказал Бурбас в эфире ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, Михайленко и Русин зимой присоединились к Черноморцу, но не успели провести ни один официальный матч. У Назария уже был опыт выступлений за Зарю в сезоне 2019/20.

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