Полузащитник полтавчан Оливье Тилль следит за украинским футболом не только в УПЛ

"Зинченко, понятно. Мне нравится парень из Аталанты (Малиновский – прим.). Черт, всегда забываю его фамилию Фантастический игрок с потрясающей левой.

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И мне импонирует плеймейкер Динамо Виталий Буяльский. Когда бы я его не увидел в игре – всегда захватывает. Три лучших игрока украинской Премьер-лиги? Буяльский. Наш голкипер Дима Резник и мой брат Венсан.

В Шахтере тоже есть хорошие игроки. Например, Алан Патрик. Тоже с филигранной и непохожей ни на кого техникой. И Соломон. Очень техничный игрок", – сказал Тилль в интервью журналу "Футбол".

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