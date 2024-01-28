Коджови вернулся в расположение Ворсклы, утверждает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Ворскла может оформить трансфер воспитанника Реала

Испанец с началом войны в Украине перебрался в кипрский Айя Напа, где по информации Transfermarkt, выступал до апреля 2023 года. Впрочем, по данным ресурса, игрок до сих пор находится в статусе свободного агента. Ворскла также не сообщала о возвращении игрока.

Напомним, Коджови, у которого есть испанское и английское гражданство, присоединился к Ворскле в январе 2020 года из Моркема (4 дивизион Англии) – этот переход стал первым в истории чемпионатов Украины трансфером английского игрока.

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