Коджові повернувся до розташування Ворскли, стверджує журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

Ворскла може оформити трансфер вихованця Реала

Іспанець з початком війни в Україні перебрався до кіпрського Айя Напа, де за інформацією Transfermarkt, виступав до квітня 2023 року. Втім, за даними ресурсу, гравець і досі перебуває у статусі вільного агента. Ворскла також не повідомляла про повернення гравця.

Нагадаємо, Коджові, у якого є іспанське і англійське громадянство, приєднався до Ворскли у січні 2020 року з Моркема (4 дивізіон Англії) – цей перехід став першим в історії чемпіонатів України трансфером англійського гравця.

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