"Кто покинет команду зимой? Пока все на месте. Контракты Гагуна и Кучерова? Все решения по игрокам будут приниматься в ближайшие дни после завершения зимней части сезона.

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Кто может усилить Верес? Процесс поиска потенциальных новичков идет постоянно. У команды есть определенные желания, ведутся разговоры с игроками. Поиск должен продолжаться не только в межсезонье. Постоянно нужно что-то планировать, иметь стратегию. Интересуемся игроками и внутри страны, и извне. Тренер команды Сергей Лавриненко говорил, что хотел бы усилить скорость на флангах и впереди, работаем над этим.

Жирайр Маргарян может вернуться в команду? Он находится в аренде в армянском Урарту. Игрок воспользовался правилом ФИФА, и, пока идет война, не планирует возвращаться. Зимой он не вернется, а летом, будем смотреть на обстоятельства", – поделился Габовда в интервьюSport-express.ua.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине армянский легионер Вереса Жирайр Маргарян, который так и не успел дебютировать за ровенчан, перешел на правах полугодовой аренды в Урарту. Его контракт с украинским клубом действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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