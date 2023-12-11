"Хто покине команду взимку? Поки всі на місці. Контракти Гагуна та Кучерова? Всі рішення щодо гравців будуть ухвалюватись найближчими днями після завершення зимової частини сезону.

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Хто може посилити Верес? Процес пошуку потенційних новачків йде постійно. У команди є певні бажання, ведуться розмови з гравцями. Пошук повинен тривати не тільки в міжсезоння. Постійно потрібно щось планувати, мати стратегію. Цікавимось гравцями і всередині країни, і ззовні. Тренер команди Сергій Лавриненко казав, що хотів би посилити швидкість на флангах та попереду, працюємо над цим.

Жирайр Маргарян може повернутись до команди? Він перебуває в оренді у вірменському Урарту. Гравець скористався правилом ФІФА, та, поки триває війна, не планує вертатися. Взимку він не повернеться, а влітку, будемо дивитися на обставини", – поділився Габовда в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні вірменський легіонер Вереса Жирайр Маргарян, який так і не встиг дебютувати за рівнян, перейшов на правах піврічної оренди в Урарту. Його контракт з українським клубом чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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