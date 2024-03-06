Полузащитник Коринтианса Майкон, права на которого принадлежат Шахтеру, пытается разорвать сотрудничество с украинским клубом.

Майкон, который сейчас выступает за Коринтианс на правах аренды, дал согласие на переход во Фламенго, сообщает журналист Гильерме Силва.

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Отмечается, что Фламенго уже сделал предложение Шахтеру по выкупу игрока, однако детали (предложенная сумма) не разглашаются. Арендное соглашение Майкона с Коринтиансом рассчитано до конца этого года.

Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере Майкона в Коринтианс (10 матчей, гол и 2 ассиста в этом сезоне), но было вынуждено соглашаться на очередную аренду.

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