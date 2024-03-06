ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН Легіонер Шахтаря погодився на трансфер в інший клуб – "гірникам" зробили пропозицію, – журналіст 21:36 - Посилання скопійовано Півзахисник Корінтіанса Майкон, права на якого належать Шахтарю, Flamengo tinha “sim” de Maycon e por isso formalizou proposta ao Shakhtar. Corinthians deve 11 meses de direito de imagem ao volante, que estava insatisfeito e querendo novos ares. Porém, clube costurou acordo p/manter atleta. Desfecho bom ou ruim p/o Flamengo??? #colunadofla pic.twitter.com/O2JMVynaD4 — Guilherme Silva (@gsilvajpan) March 6, 2024 Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Коментарі Вам може бути цікавим: Чорноморець оформив трансфер легіонера Руха 18:54 656 "Яке підкурити?! Я зараз поліцію викличу!": Лобода – про українців у Німеччині, каву з Коломойським і футболку Циганкова 11:50 5634 Шахтар – Кривбас: комітет арбітрів УАФ поставив крапку в епізоді зі скандальним голом Криськіва 20:24 2246 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter