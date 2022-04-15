Зальцбург налаштований підписати 23-річного бразильця, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Палкін назвав єдиного легіонера, який погодився повернутися у Шахтар на благодійні матчі

Чемпіон Австрії готується до втрати своєї зірки Каріма Адейємі, якого хоче придбати Борусія Дортмунд. Форвард "биків" став справжньою сенсацією групового етапу ЛЧ – 3 голи і 2 асисти. Саме на його місце і повинен прийти Фернандо, однак це станеться 1 липня. Переговори між Шахтарем і Зальцбургом на фінальній стадії.

Додамо, що влітку 2018-го "гірники" заплатили Палмейрасу за нападника 5,5 млн євро. У поточному сезоні Фернандо провів 14 матчів, в яких оформив 8 голів та 2 асисти.

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