Защитник Крузейро Маркос Сиприано, права на которого принадлежат Шахтеру, намерен сбежать из бразильского клуба.

Сиприано пока выступает в аренде за Крузейро, но хочет досрочно завершить свое сотрудничество с клубом, сообщает журналист Самуэль Венансио в твиттере.

Интересы новичка Шахтера представляет агентство, сооснователем которого является россиянин

Причины такого решения игрока не раскрываются. Интересно, что его контракт с Шахтером завершается 30 июня этого года.

Добавим, что Сиприано в этом сезоне сыграл в 3 поединках за Крузейро, не записав результативных действий в свой актив.

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