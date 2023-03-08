Захисник Крузейро Маркос Сіпріано, права на якого належать Шахтарю, має намір втекти з бразильського клубу.

Сіпріано наразі виступає в оренді за Крузейро, але хоче достроково завершити свою співпрацю з клубом, повідомляє журналіст Самуель Венансіо у твіттері.

Інтереси новачка Шахтаря представляє агентство, співзасновником якого є росіянин

Причини такого рішення гравця не розкриваються. Цікаво, що його контракт з Шахтарем завершується 30 червня цього року.

Додамо, що Сіпріано в цьому сезоні зіграв у 3 поєдинках за Крузейро, не записавши результативних дій до свого активу.

Мудрик навчив усіх: як два клуби та три голкіпери зірвали куш лише одним трансфером