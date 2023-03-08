Легіонер Шахтаря хоче пришвидшити відхід з нинішнього клубу
11:15 - Читать на русском
Захисник Крузейро Маркос Сіпріано, права на якого належать Шахтарю, має намір втекти з бразильського клубу.
Сіпріано наразі виступає в оренді за Крузейро, але хоче достроково завершити свою співпрацю з клубом, повідомляє журналіст Самуель Венансіо у твіттері.
Інтереси новачка Шахтаря представляє агентство, співзасновником якого є росіянин
Причини такого рішення гравця не розкриваються. Цікаво, що його контракт з Шахтарем завершується 30 червня цього року.
Додамо, що Сіпріано в цьому сезоні зіграв у 3 поєдинках за Крузейро, не записавши результативних дій до свого активу.
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