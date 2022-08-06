Лион и Аяччо первыми сыграли в Лиге 1 сезона 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча.

Половина первого тайма стала бенефисом Тете. Арендованный легионер Шахтера сначала забил сам, а затем заработал пенальти для Ляказетта.

Тете забил гол и заработал пенальти – феерия игрока Шахтера принесла Лиону победу в дебютном матче сезона

Идеальный сценарий матча для Лиона был перечеркнут грубостью Лопеша. Кипер "ткачей" снес соперника в штрафной – прямая красная и пенальти, который реализовал Мангани. Перед свистком на перерыв составы стали равными, поскольку Амума получил вторую желтую карточку. Второй тайм оказался "сухим", что позволило Лиону праздновать победу в стартовом туре.